Генпрокурор РФ призвал не допустить оправдания нацистских преступников

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в поздравлении с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне призвал беречь историческую память и не допускать попыток оправдать нацистских преступников. Соответствующее видео опубликовала Генеральная прокуратура Российской Федерации.

По словам Гуцана, общей задачей страны остается сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны. Он отметил, что нельзя позволять обелять преступления нацистов, их жестокие злодеяния и действия пособников.

«Наша общая цель — сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, не допустить попыток оправдания нацистских преступников, обеления зверских злодеяний и их пособников», — подчеркнул Гуцан.

Генпрокурор поздравил с праздником ветеранов, тружеников тыла, бывших узников фашизма и всех россиян. Он пожелал им здоровья, добра, благополучия и мира.

Также Гуцан добавил, что 9 Мая является днем памяти героев, которые исполнили свой долг перед страной и защитили Родину.

До этого президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что в этот день люди выражают благодарность отцам и дедам, которые вместе сражались на фронтах и приближали победу над нацизмом.

Путин также передал поздравления и слова признательности ветеранам и труженикам тыла, проживающим за рубежом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что на Западе уже не так бережно относятся к итогам Великой Отечественной войны, которые стали основой для длительного мира. Он добавил, что побежденный тогда нацизм снова пытается заявить о себе через пересмотр истории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы.

