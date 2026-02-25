«Любви все возрасты покорны»: Галустян заявил об изменениях в личной жизни

Юморист Михаил Галустян признался, что его сердце вновь занято

Сердце актера и юмориста Михаила Галустяна вновь занято. Об этом рассказал артист в интервью изданию StarHit.

«Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято», — заявил Галустян.

Так же он уточнил, что его главная цель на 2026 год — это «личная жизнь». Он хочет сконцентрироваться на себе, своем внутреннем мире и чувствах. При этом Галустян отметил, что и в карьере продолжит развиваться, так как считает, что еще не все сказал.

Весной 2025 года артист развелся с женой Викторией Штефанец, с которой был в браке почти 18 лет. В этом союзе родились две дочери — Эстелла и Элина.

Несмотря на развод, юморист продолжает общаться с наследницами, да и с экс-супругой сохранил дружеские отношения.

«У меня с дочкой прекрасные отношения, мы постоянно на связи», — отметил Галустян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-супруга Михаила Галустяна отказалась от фамилии шоумена. Она публично представляется своей девичьей фамилией Штефанец, но в социальных сетях до сих пор подписана как Галустян.

