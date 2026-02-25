«Мечтала 35 лет»: мама Оксаны Самойловой сделала пластическую операцию в ОАЭ

Мама блогера Оксаны Самойловой перенесла подтяжку груди в ОАЭ

Мама блогера Оксаны Самойловой, Евгения Николаевна, перенесла пластическую операцию в клинике ОАЭ. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Женщине сделали подтяжку груди, при этом импланты не использовали — хирургическая процедура ограничилась коррекцией формы. Операция прошла успешно, и уже на следующий день пациентку выписали с разрешением на обратный перелет в Москву. Про преображение матери Самойлова рассказала подписчикам в соцсети.

Сама Самойлова подчеркнула, что пластическая операция — подарок для мамы, которая мечтала изменить форму бюста долгие годы. Она уточнила, что выбрала специалиста с инновационными методиками, чтобы минимизировать реабилитационный период и риски. К тому же блогер отметила, что раньше подобная подтяжка без установки имплантов казалась почти невозможной.

«Моя мама 35 лет мечтала о подтяжке груди. И это всегда не осуществлялось, потому что операция сложная, долгая реабилитация, долго заживают швы, выпадаешь из жизни на этот период… Еще она не хотела импланты, а красивая подтяжка без имплантов нереальна, как мы думали»,— отметила Оксана.

В соцсетях появилось и негативное мнение о проведенной операции. Некоторые подписчики выразили сомнения в квалификации хирурга. Они напомнили, что ранее он работал в России, у него была спорная репутация.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэперу Джигану предложили подписать мировое соглашение.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. В ответ артист обратился в суд с ходатайством о примирении супругов. Пара была вместе с 2010 года и воспитывает четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Суд предоставил Самойловой и Джигану два месяца на попытку восстановить отношения 17 ноября. При этом блогер подчеркнула, что настроена довести бракоразводный процесс до конца.

Позже выяснилось, что между супругами существовал брачный договор. Документы Джиган подписал в 2020 году по инициативе Самойловой, когда рэпер переживал сложный психоэмоциональный период и проходил лечение в медучреждении. Теперь артист потребовал признать брачный договор недействительным. Музыкант оспаривает законность документа.

