Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение

Адвокат Жорин: представитель Самойловой предложил подписать мирное соглашение

Представитель блогера Оксаны Самойловой перед началом судебного заседания по делу о расторжении брака с рэпером Джиганом предложил подписать мировое соглашение. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

По словам Жорина, конкретные условия мирного соглашения при этом не обсуждались. По мнению адвоката, речь шла о том, чтобы понять позицию Джигана и его готовность к мирному завершению бракоразводного процесса.

«Достижение договоренностей и прекращение дела миром — это, безусловно, наилучший вариант завершения любого семейного спора. Однако принципиальное значение имеет содержание таких договоренностей, а именно — какие условия готова предложить Оксана Самойлова», — пояснил Жорин.

Адвокат отметил, что позиция Джигана остается неизменной. Он предлагает разделить все совместно нажитое имущество пополам. По словам Жорина, это не только соответствует закону, но и, безусловно, является справедливым исходом.

«Далеко не в каждом деле, особенно при наличии значительного объема имущества, именно мужчина выступает с предложением о равном разделе. <…> Мы рассчитываем, что Оксана Самойлова согласится с таким подходом, и в этом случае процесс может быть прекращен в любой момент путем подписания мирового соглашения либо иных необходимых документов», — заключил адвокат.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид. Суд 17 ноября дал Самойловой и Джигану два месяца на примирение. Блогер утверждала, что намерена довести бракоразводный процесс до конца.

Позже стало известно, что у супругов был брачный договор. Дело в том, что документы были подписаны Джиганом в 2020 году по инициативе супруги, тогда он переживал тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом, в том числе находясь в медучреждении. В итоге Джиган потребовал признать брачный договор недействительным.

Также ранее сообщалось о том, что Самойлова и Джиган устроили семейный праздник на фоне судебных разбирательств. Звездные родители устроили для младшего сына Давида пышный праздник в стиле супергеройских комиксов.

