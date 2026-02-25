Экс-главврача псковской больницы арестовали за превышение полномочий

Бывший главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко арестована. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, глава медучреждения с 2022 по 2024 год получила дополнительный доход на сумму более 700 тысяч рублей лично от фармацевтических компаний.

«Повторейко получила выплаты от частных фирм, в том числе иностранных, таких как „Берингер Ингельхайм“, „АстраЗенека Фармасьютикалз“, „Ланцет“, „БИОКАД“ в 2022–2024 годах», — уточнил инсайдер агентства.

Кроме того, с января 2023 года по октябрь 2024 главврач давала своим подчиненным незаконные указания. Сотрудники больницы должны были вносить в документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. После чего в фонд обязательного медицинского страхования региона направлялись завышенные счета.

В результате этих действий учреждению неправомерно было перечислено около 200 миллионов рублей.

Известно также, что Повторейко в 2023 году была депутатом Псковского областного собрания, благодаря чему имела доступ к гостайне.

