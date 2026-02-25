Экс-главврача псковской больницы арестовали за превышение полномочий

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Медик получала выплаты от частных фирм, связанных с лекарствами.

За что арестовали главврача псковской больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко арестована. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, глава медучреждения с 2022 по 2024 год получила дополнительный доход на сумму более 700 тысяч рублей лично от фармацевтических компаний.

«Повторейко получила выплаты от частных фирм, в том числе иностранных, таких как „Берингер Ингельхайм“, „АстраЗенека Фармасьютикалз“, „Ланцет“, „БИОКАД“ в 2022–2024 годах», — уточнил инсайдер агентства.

Кроме того, с января 2023 года по октябрь 2024 главврач давала своим подчиненным незаконные указания. Сотрудники больницы должны были вносить в документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов. После чего в фонд обязательного медицинского страхования региона направлялись завышенные счета.

В результате этих действий учреждению неправомерно было перечислено около 200 миллионов рублей.

Известно также, что Повторейко в 2023 году была депутатом Псковского областного собрания, благодаря чему имела доступ к гостайне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд арестовал замгубернатора Челябинской области Фалейчика по делу о взятке до 12 апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

16:44
Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля
16:36
Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой
16:32
Приоритеты года: поддержка семей — ключевое направление работы правительства
16:22
Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук
16:16
Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве
16:10
В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео