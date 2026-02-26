Арестованы трое россиян по делу о дерзком ограблении банка в Казахстане

Суд в Иванове арестовал трех россиян и отправил под домашний арест еще одного по делу о дерзком, как его прозвали в прессе, ограблении банка в Казахстане. Ущерб оценивается в почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Казахстанские СМИ и правоохранители заявляют, что в Павлодаре в ночь на 11 ноября 2024 года злоумышленники проломили стену и проникли в отделение Halyk Bank («Народный банк»), а потом забрали ювелирные изделия и деньги в разных валютах. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого под арестом оказались четыре человека.

Участникам предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере. В связи с делом в следственный изолятор помещен сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Его представитель Анастасия Терехова утверждает, что он, как и фигуранты дела, не имеет отношения к ограблению.

«Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина РФ обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день, каких-то иных доказательств нет, даже связь между двумя парами граждан РФ не установлена», — сказала она журналистам агентства.

По словам правозащитницы, ее доверители всего лишь выбирали в Павлодаре машины, чтобы потом перегнать их в РФ и перепродать. Она также подчеркнула, что никто из потерпевших — ни банк, ни держатели ячеек (а это 23 человека. — Прим. ред.) — не подавали исков о возмещении ущерба.

Совместное расследование полиции России и Казахстана продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить свой дом от потенциальных грабителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.