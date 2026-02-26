Беспокоитесь из-за кражи? Как защитить свой дом от злоумышленников

Daily Mail: современные технологии помогают защитить дом от краж

Беспокойство о том, что происходит дома, когда вас нет, способно испортить любой отпуск. Даже лежа на пляже, вы можете внезапно вспомнить, заперли ли входную дверь. Исследования показывают: более половины людей тревожатся о безопасности жилья во время поездок. К счастью, современные технологии и простые привычки помогут сделать дом неприступным для злоумышленников. Об этом сообщает Daily Mail.

Осветите самые темные уголки

Самые уязвимые места в доме — те, которые проще всего не заметить: боковые ворота, задние входы, окна на первом этаже, гаражи и скрытые проходы. Плохо освещенные, темные участки могут стать для грабителей удобными укрытиями, позволяющими подобраться незамеченными.

Разросшиеся живые изгороди, кустарники или деревья возле окон и дверей тоже служат укрытием для потенциальных злоумышленников. Обрезка растительности и установка наружного освещения с датчиками движения улучшают видимость и отпугивают воров. Прожекторная камера может одновременно реагировать на движение, начинать запись и освещать пространство. Большинство злоумышленников не в восторге от того, что их внезапно ослепляют — это эффективный сдерживающий фактор.

Создайте многоуровневую защиту

«Многоуровневая» защита от преступников — хороший способ обезопасить дом от ограбления. Как минимум эксперты рекомендуют установить профессиональные замки с защитой от взлома, охранную сигнализацию с функцией мониторинга и хорошее наружное освещение по периметру.

Надежный сейф для ценных вещей, система видеонаблюдения с охватом ключевых точек доступа, решетки и усиленная входная дверь обеспечат дополнительные уровни защиты. Чем больше препятствий придется преодолеть вору, тем выше вероятность, что он откажется от затеи.

Уберите подальше брелоки от ключей

Современные автомобильные технологии открыли перед ворами новые возможности для угона. Речь о ретрансляционных атаках на машины с бесключевым доступом. Преступники используют устройства для усиления сигнала, чтобы перехватить его от брелока внутри дома. Это позволяет им разблокировать и угнать припаркованный снаружи автомобиль без видимых следов взлома.

Чтобы снизить угрозу, храните брелоки в чехле, блокирующем сигнал, и держите их подальше от дверей и окон. Лучше всего — в металлическом ящике или специальном сейфе.

Создайте иллюзию присутствия

Умные розетки для комнатных светильников, управляемые через приложение, — эффективное средство защиты. Однако важно, чтобы свет включался и выключался не по шаблону. Предсказуемый распорядок снижает уровень безопасности: если освещение загорается и гаснет в одних и тех же комнатах в одно и то же время, грабители быстро поймут, что дома никого нет.

Использование различных таймеров, «умного» освещения и датчиков движения позволяет разнообразить режим и создать впечатление, что в доме кто-то есть. Можно также оставить включенным радио или телевизор — работающие приборы создают дополнительный шумовой фон.

Используйте современные камеры по максимуму

Раньше люди вешали фальшивые камеры, чтобы отпугивать преступников, но сегодня технологии ушли далеко вперед. Современные системы домашней безопасности прошли путь от зернистой съемки до технологии 4K, когда можно увеличивать изображение и невероятно четко распознавать лица.

Настоящий прорыв — искусственный интеллект. Теперь камера отличает человека, транспортное средство или посылку от других объектов и присылает подробные уведомления. Еще до того, как вы откроете приложение, вы узнаете, что происходит: что-то срочное или безобидное вроде забредшего на участок животного.

Не допускайте очевидных ошибок

Чаще всего проблемы возникают из-за незначительных упущений, которые кажутся безобидными, но подвергают высокому риску. Прятать запасной ключ под ковриком у двери или в цветочном горшке — все еще очень распространенная практика. Но если вы додумались до этого, додумается и злоумышленник. К тому же, если после взлома нет следов, наличие ключа в очевидном месте может усложнить получение страховки.

Лучше оставить запасной ключ у того, кому вы доверяете, или использовать надежный сейф с кодом. Уезжая, попросите соседа присмотреть за домом.

Делитесь впечатлениями об отпуске после возвращения

В мире соцсетей велик соблазн выложить пост об отпуске, как только вы сели в самолет. Но это плохая идея. Публикация новостей о путешествии в реальном времени дает злоумышленникам сигнал, что дом пустует.

Лучше приберегите фотографии до возвращения и не раскрывайте данные о своем местоположении. Также стоит проверить настройки аккаунтов детей или установить правила относительно того, что они могут публиковать.

Защитите домашний офис

Бум удаленной работы привел к появлению новых уязвимостей. У многих теперь есть домашние офисы с дорогостоящей техникой и оборудованием: от двух мониторов до 3D-принтеров или аппаратуры для подкастов. Это ценные вещи, которые могут привлечь грабителей.

Важно держать их вне поля зрения из окон, не афишировать покупки в соцсетях и подумать о дополнительных мерах безопасности: оконных замках, сигнализации или умных камерах. Тем, кто ведет подработку из дома и хранит товары на участке, стоит сделать доставку незаметной, держать продукцию в укромных местах и проверить страховку.

Остерегайтесь мошенников с искусственным интеллектом

Участились случаи мошенничества с использованием ИИ, жертвами которого становятся домовладельцы. Это могут быть поддельные уведомления о доставке или сообщения от «курьеров», отправленные, чтобы выяснить, есть ли кто дома. А также убедительные письма или звонки от людей, представляющихся сотрудниками провайдеров, коммунальных служб или местных мастеров, которые интересуются доступом в дом, системами сигнализации или датами вашего отсутствия.

Будьте осторожны с любой информацией, которой делитесь, и проверяйте неожиданные контакты через официальные каналы. Один неосторожный разговор может сделать ваш дом легкой мишенью.

