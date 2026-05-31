Трамп: Иран готов отказаться от создания и покупки ядерного оружия

Дарья Бруданова Журналист

Иран готов отказаться от создания и покупки ядерного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News.

По словам главы Белого дома, переговоры с руководством Тегерана были сложными. Однако, несмотря на это, Вашингтону все же удалось добиться ощутимых результатов.

«Изначально они говорили: «Мы не будем разрабатывать ядерное оружие». Я сказал: «Хорошо, а что будет, если вы его купите?». Так что теперь там (в соглашении. — Прим. Ред.) сказано: «Мы (Иран. — Прим. Ред.) не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие», — сказал Трамп.

Президент США также отметил: разница между предыдущим договором и нынешнем огромная. Также Трамп сказал, что Америка очень близка к заключению выгодной сделки с руководством Ирана. Тем не менее окончательное решение пока не принято — переговоры продолжаются. По словам главы Белого дома, если Тегеран в итоге отступит от своих слов, то он вновь предоставит решить «этот вопрос» военному ведомству.

Ранее в Иране также прокомментировали переговоры с американской делегацией. Глава комитета парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что они твердо будут стоять на статусе Ормузского пролива. Он отметил: это не предмет для сделки.

