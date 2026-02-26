Кошелек под защитой: в России вводят новые правила отмены онлайн-подписок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Сервисы больше не смогут наживаться на забывчивости граждан.

Можно ли отменить подписку после списания и вернуть деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России вводят новые правила отмены онлайн-подписок с 1 марта

В России с 1 марта 2026 года вступит в силу запрет для онлайн-сервисов на списание денежных средств за подписки, если пользователь удалил данные банковской карты или отозвал свое согласие на проведение платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Дмитрия Гусева.

Парламентарий подчеркнул, что новый закон № 376-ФЗ радикально меняет правила игры в цифровом пространстве. По его словам, бизнес долгое время извлекал прибыль из забывчивости граждан, используя модель автопродления.

Часто люди перестают пользоваться сервисом после пробного периода, но деньги продолжают списываться по инерции. Теперь легитимность транзакции будет определяться исключительно актуальным согласием клиента, а не единожды поставленной «галочкой» в интерфейсе приложения.

Гусев отметил, что инициатива не направлена на борьбу с цифровой экономикой как таковой, а призвана сделать ее прозрачной.

Депутат убежден: если сервис действительно полезен, потребитель продлит его осознанно. Если же финансовая модель площадки строится на препятствовании отмене услуги, то проблема заключается в качестве самого продукта.

Ожидается, что платформы могут попытаться обойти новые требования через изменение формулировок в пользовательских соглашениях. Однако фундаментальный принцип приоритета реального согласия владельца счета теперь закреплен законодательно.

Данная мера рассматривается как отправная точка для масштабного регулирования цифровых контрактов и защиты прав потребителей в интернете, приравнивая их к стандартам офлайн-торговли.

