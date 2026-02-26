«Результат не гарантирую»: Мостовой признался, готов ли он тренировать «Спартак»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Спортсмен играл за «красно-белых» в 1987–1991 годах.

Готов ли Мостовой возглавить «Спартак»

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Александр Мостовой не обещает «Спартаку» побед, если станет тренером клуба

Советский и российский футболист Александр Мостовой готов взяться за тренировку футболистов «Спартака», но честно предупреждает о том, что побед может и не быть. О своих тренерских амбициях спортсмен рассказал в премьерном выпуске нового шоу «100% Мяса».

Мостовой прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского клуба и не стал давать громких обещаний фанатам.

«Возглавить „Спартак“? Атмосфера будет хорошая — результат не гарантирую!» — отшутился Александр.

Помимо планов на карьеру, футболист обсудил нынешнее состояние клуба, а также давление медиа на команду.

С 1987 по 1991 год Александр Мостовой играл в московском «Спартаке». За этот период он провел 142 матча и загнал в ворота противников 48 мячей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мостовой вошел в список лучших футболистов России XXI века. Рейтинг составлен на основе голосования 50 спортивных журналистов и комментаторов. В числе лучших также оказались Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев.

