В Россию из ОАЭ экстрадировали одного из лидеров крупнейшей финансовой пирамиды

Сергей Санников проходит фигурантом по делу о присвоении двух миллиардов рублей.

Основателя финансовой пирамиды Life is good экстрадировали из ОАЭ в Россию

Одного из лидеров крупнейшей финансовой пирамиды Life is good сегодня экстрадировали в Москву. Сергея Санникова, похитившего у россиян более двух миллиардов рублей, задержали в Дубае чуть больше года назад, но только сейчас удалось вернуть его в страну, чтобы предать суду.

Пирамида появился в 2014 году, ее организовали 35 человек, филиалы открыли в разных регионах страны. Граждан призывали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо огромные проценты за инвестиции. Но мошенники вкладывали деньги лишь в свою роскошную жизнь.

В итоге за восемь лет работы в деятельность финансовой пирамиды они сумели вовлечь 18 тысяч россиян.

