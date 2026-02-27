Момент взрыва в кафе в Казахстане попал на видео

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Среди погибших оказалась 16-летняя девушка.

Среди погибших при взрыве кафе в Казахстане есть 16-летняя девушка. В стационар города Щучинска, где произошла трагедия, поступили 13 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. Об этом пишет местное СМИ Ulysmedia.

Сам момент взрыва попал на видео — на записи видно, как из здания вырывается мощное пламя.

Кроме того, шестерым пострадавшим после осмотра назначили амбулаторную помощь.

Минздрав республики оперативно сформировал дополнительные медбригады. Задействован штат специалистов, создан запас необходимых расходных средств, также подключили санавиацию.

Шесть пациентов планируется перевести в многопрофильную областную больницу в Кокшетау. Также для оказания экстренной помощи власти привлекли медицинских работников из областного центра. Кроме того, дополнительно прибыли три команды анестезиологов-реаниматологов.

Взрыв произошел в городе Щучинске Бурабайского района. Взорвался газ в одноэтажном кафе — пристройке пятиэтажного жилого дома. В областном департаменте по ЧС сообщили о гибели шести человек и 20 пострадавших.

