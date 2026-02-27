Избила после отказа: петербурженку судят за изнасилование мужчины

Петербурженку судят за изнасилование мужчины

В одном из районных судов Санкт-Петербурга принято к производству дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. По версии следствия, женщина принудила знакомого к интимным действиям, фиксируя происходящее на видео, а затем намеревалась использовать запись для давления.

О регистрации материалов сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Конфликт после отказа

Следствие считает, что поводом для происшествия стал отказ мужчины вступить в интимную связь. Обвиняемая якобы отреагировала агрессивно: сначала угрожала физической расправой, а затем перешла к действиям.

По материалам дела, пострадавшему было нанесено не менее пяти ударов по различным частям тела, включая область паха. После этого, когда мужчина испытывал боль и не мог оказать сопротивление, женщина принудила его к сексуальным действиям.

Видео как инструмент давления

Согласно версии обвинения, происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона. Следствие полагает, что запись предназначалась для последующего вымогательства денежных средств.

«Пока мужчина испытывал боль, подсудимая разделась, взяла его за голову… Дальше высказывала требования подключить язык, заставляя делать языком то, что Шаман с Байкалом», — написала Дарья Лебедева.

Последствия и дальнейшее разбирательство

По информации правоохранительных органов, потерпевший получил телесные повреждения, а также серьезную психологическую травму.

Суду предстоит оценить представленные доказательства и определить меру ответственности подсудимой по двум статьям Уголовного кодекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.