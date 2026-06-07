Фестиваль Old West End закончился массовой стрельбой в США

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

По словам одного из посетителей, он услышал не менее десяти выстрелов.

В США произошла массовая стрельба рядом с фестивалем

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza

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Массовая стрельба произошла рядом с фестивалем Old West End в американском городе Толедо, штат Огайо. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей местной власти.

По словам одного из посетителей, он услышал не менее десяти выстрелов. Другой мужчина назвал происходящее на фестивале как «полный хаос».

Отмечается, что несколько человек получили огнестрельные ранения. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения. Информация об их состоянии на данный момент отсутствует.

«Департамент полиции Толедо заявил, что активно разыскивает подозреваемого или подозреваемых, причастных к этому делу», — говорится в публикации.

Как ранее писал 5-tv.ru, 19 мая несколько человек погибли в результате стрельбы в мечети в американском городе Сан-Диенго, штат Калифорния. Один из них был охранником, другой — прихожанином.

Спустя время появилась информация, что число погибших возросло до пяти человек. Двое подозреваемых, 17 и 19 лет, были найдены в автомобиле неподалеку от центра.

В тот же день неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана на юго-востоке Турции. Скрываясь с места преступления, мужчина продолжил стрельбу по прохожим. В результате стрельбы погибли пять человек, несколько получили ранения.

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