Лариса Долина: пластические операции не изменят взгляд и сердце человека

Смысла в пластических операциях нет — они никогда не изменят взгляд, душу и сердце человека. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru народная артистка России Лариса Долина.

По ее словам, хирургическое вмешательство всегда видно и, если хочется как-то усовершенствовать лицо, то лучше воспользоваться услугами профессионального визажиста, чем ложиться под нож. С фигурой то же самое –ее поможет скорректировать правильное питание.

«Зачем ходить и оперировать лицо? Зачем это вмешательство нужно? Я в этом не вижу никакого смысла. Это мое личное, возможно субъективное мнение», — сказала Долина.

Артистка отметила, что важно научиться смотреть на себя со стороны и всегда видеть только хорошие качества. Кроме того, внешность — не самое главное в жизни, и она субъективна. Красота человека заключается в его глазах, улыбке, душе и сердце, подчеркнула Лариса Долина.

«Сердце и глаза — это два самых важных фактора. Сердце всегда дает тебе возможность улыбаться. Улыбающийся человек всегда привлекает внимание, будь то женщина или мужчина, не важно, в каком возрасте. А глаза выдают твое состояние. Именно поэтому я считаю, что очень важно верить в себя и понимать, что никакие пластические операции твою душу не изменят, твой взгляд не изменят и твое сердце не изменят», — добавила артистка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народный артист России Филипп Киркоров постоянно призывает свою протеже певицу Маргариту Овсянникову, известную под псевдонимом MARGO, укоротить нос. Даже на ее дне рождении поп-король познакомил артистку с хорошим пластическим хирургом.

В то время, как одни знаменитости активно обсуждают хирургические вмешательства, другие этого опасаются. Например, солистка группы t.A.T.u. Лена Катина категорически не хочет ложиться под нож, поскольку ее пугают наркоз и восстановительный процесс.

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