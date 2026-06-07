«Зачем оперировать лицо?» — почему Лариса Долина против пластики

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 34 0

Истинная красота человека заключается совсем в другом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина: пластические операции не изменят взгляд и сердце человека

Смысла в пластических операциях нет — они никогда не изменят взгляд, душу и сердце человека. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru народная артистка России Лариса Долина.

По ее словам, хирургическое вмешательство всегда видно и, если хочется как-то усовершенствовать лицо, то лучше воспользоваться услугами профессионального визажиста, чем ложиться под нож. С фигурой то же самое –ее поможет скорректировать правильное питание.

«Зачем ходить и оперировать лицо? Зачем это вмешательство нужно? Я в этом не вижу никакого смысла. Это мое личное, возможно субъективное мнение», — сказала Долина.

Артистка отметила, что важно научиться смотреть на себя со стороны и всегда видеть только хорошие качества. Кроме того, внешность — не самое главное в жизни, и она субъективна. Красота человека заключается в его глазах, улыбке, душе и сердце, подчеркнула Лариса Долина.

«Сердце и глаза — это два самых важных фактора. Сердце всегда дает тебе возможность улыбаться. Улыбающийся человек всегда привлекает внимание, будь то женщина или мужчина, не важно, в каком возрасте. А глаза выдают твое состояние. Именно поэтому я считаю, что очень важно верить в себя и понимать, что никакие пластические операции твою душу не изменят, твой взгляд не изменят и твое сердце не изменят», — добавила артистка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народный артист России Филипп Киркоров постоянно призывает свою протеже певицу Маргариту Овсянникову, известную под псевдонимом MARGO, укоротить нос. Даже на ее дне рождении поп-король познакомил артистку с хорошим пластическим хирургом.

В то время, как одни знаменитости активно обсуждают хирургические вмешательства, другие этого опасаются. Например, солистка группы t.A.T.u. Лена Катина категорически не хочет ложиться под нож, поскольку ее пугают наркоз и восстановительный процесс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:06
«Зачем оперировать лицо?» — почему Лариса Долина против пластики
1:00
В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус
0:34
Огонь и сальто: каскадеры Международной академии трюка показали невероятные номера
0:05
Додик указал на угрозу оккупации Боснии и Герцеговины при вступлении в ЕС и НАТО
0:02
Додик: Евросоюз превратился из политического сообщества в военное
23:40
Собирающие подарки для участников СВО «Домики добра» открылись на площадках проекта «Лето в Москве»

Сейчас читают

Стихи, первый рэп и «фит» с Кудрявцевой: Кучерена о карьере в шоу-бизнесе
МВД проверит пруд Ларисы Долиной из-за слива сточных вод в подмосковный ручей
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Стали известны победители юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео