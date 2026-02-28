Физические барьеры и гормоны: как избавиться от привычки давить прыщи

The Guardian: избавиться от привычки давить прыщи помогут игрушки-антистресс

Привычка выдавливать прыщи знакома многим. Для некоторых она превращается в неконтролируемое поведение, которое травмирует кожу и оставляет шрамы. Издание The Guardian разобралось, как отличить вредную привычку от расстройства и что делать в обоих случаях.

Когда ковыряние кожи становится проблемой

Периодическое выдавливание прыщей — распространенное явление, особенно у людей с проблемной кожей. Однако если человек не может остановиться, ковыряет до крови и оставляет заметные следы, это может указывать на дерматилломанию. Это расстройство, при котором пациент компульсивно травмирует собственную кожу.

По словам дерматолога и психиатра из Нью-Йорка доктора Эми Векслер, такие поведенческие паттерны часто связаны с тревожностью и обостряются в периоды сильного стресса.

Статистика показывает, что дерматилломанией страдают 2-5% населения. Однако реальные цифры могут быть выше из-за стыда, который мешает людям обращаться за помощью.

Главное отличие расстройства от привычки — степень контроля. Если человек может легко остановиться, речь идет о временном поведении. Если же ковыряние кожи становится неконтролируемым, мешает повседневной жизни, работе или общению, оставляет шрамы — это повод обратиться к специалисту.

Как помочь себе самостоятельно

Для тех, кто хочет избавиться от привычки давить прыщи, эксперты предлагают несколько стратегий.

Медитация и управление стрессом. Глубокое дыхание и практики осознанности помогают снизить общий уровень тревожности и уменьшить частоту приступов ковыряния.

Физические барьеры. Проблемные места можно заклеивать пластырями или специальными наклейками, которые физически не позволяют добраться до кожи.

Игрушки-антистресс. Они помогают занять руки в моменты, когда возникает желание ковырять кожу. Правда, некоторым пациентам этот метод не помогает — здесь все индивидуально.

Профессиональная помощь

Если самоконтроль не работает, стоит обратиться к дерматологу. Врач может назначить лечение самих высыпаний, которые провоцируют ковыряние.

Как отмечает доктор Векслер, большинство пациентов «не будут ковырять кожу, если там ничего нет».

Для лечения гормональных акне, которые часто обостряются у девушек перед месячными, обычно назначают:

Спиронолактон,

Противозачаточные таблетки,

Ретиноиды для наружного применения

Также имеет смысл сдать анализы на гормоны у эндокринолога — предменструальные высыпания могут указывать на проблемы со здоровьем, требующие внимания.

Параллельно рекомендуется работа с психотерапевтом. Когнитивно-поведенческая терапия и разговорные практики помогают справиться с тревожностью, которая лежит в основе компульсивного поведения. В некоторых случаях врач может выписать лекарства от тревожности.

Восстанавливающая красота

Для тех, кто уже оставил на коже заметные следы, существует понятие «восстанавливающей красоты» — процедуры, направленные на устранение видимых последствий самоповреждения.

Косметологи помогают убрать шрамы и пигментацию, что не только улучшает внешний вид, но и снимает эмоциональный груз. Пациенты признаются, что шрамы служат для них «постоянным напоминанием о травме», и избавление от них приносит облегчение.

Важно понимать: борьба с привычкой давить прыщи — это не вопрос соответствия стандартам красоты, а забота о физическом и психическом здоровье. Чем раньше человек признает проблему и обратится за помощью, тем меньше вреда успеет нанести собственной коже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.