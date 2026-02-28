Он был легендой рок-н-ролла и источником вдохновения для миллионов.
Умер исполнитель знаменитого хита Oh! Carol Нил Седака
В возрасте 86 лет скончался известный американский музыкант Нил Седака. Об этом сообщили его родные в социальных сетях.
Американский певец и автор песен прославился своими хитами Oh! Carol, Laughter in the Rain и Breaking Up is Hard to Do. Его песни неоднократно попадали в топ-чарты. Пик популярности музыканта пришелся на 1960-е годы.
В заявлении, опубликованном на странице артиста в социальной сети, родные назвали его легендой рок-н-ролла и источником вдохновения для миллионов.
Причина смерти не известна, однако СМИ до этого сообщали, что Седака был доставлен в больницу Лос-Анджелеса из-за плохого самочувствия.
Также на 78-м году жизни умер знаменитый писатель Дэн Симмонс. Он был автором более трех десятков книг и создателем одной из самых значимых научно-фантастических вселенных в современной литературе — вселенной цикла «Песни Гипериона».
Жизнь автора была творчески насыщенной — он работал в разных жанрах, охватывая историческую прозу, ужасы, криминальную тематику и научную фантастику.
