Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс

Фото: youtube.com/Norwescon
На 78-м году жизни умер знаменитый писатель Дэн Симмонс. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на заявление семьи.
Он был автором более трех десятков книг и создателем одной из самых значимых научно-фантастических вселенных в современной литературе — вселенной цикла «Песни Гипериона». На его счету 31 роман и сборник рассказов. Его книги были опубликованы в 28 зарубежных странах и переведены как минимум на 20 языков.
Причиной смерти стал инсульт. Симмонс умер 21 февраля в Лонгмонте, штат Колорадо, в окружении своей жены Карен и дочери Джейн.
Жизнь автора была творчески насыщенной — он работал в разных жанрах, охватывая историческую прозу, ужасы, криминальную тематику и научную фантастику.
Главным и наиболее известным его творением стал роман «Гиперион», опубликованный в 1989 году. Произведение получило премию «Хьюго».
Его сага стала в один ряд с такими культовыми произведениями научной фантастики, как «Дюна» Фрэнка Герберта и «Основание» Айзека Азимова.
Дэн Симмонс пришел в литературу в 1980-х годах, до этого он несколько лет работал учителем в начальной школе.
