Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 24 0

Писатель работал в самых разных жанрах.

Умер американский писатель-фантаст Дэн Симмонс

Фото: youtube.com/Norwescon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

На 78-м году жизни умер знаменитый писатель Дэн Симмонс. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на заявление семьи.

Он был автором более трех десятков книг и создателем одной из самых значимых научно-фантастических вселенных в современной литературе — вселенной цикла «Песни Гипериона». На его счету 31 роман и сборник рассказов. Его книги были опубликованы в 28 зарубежных странах и переведены как минимум на 20 языков.

Причиной смерти стал инсульт. Симмонс умер 21 февраля в Лонгмонте, штат Колорадо, в окружении своей жены Карен и дочери Джейн.

Жизнь автора была творчески насыщенной — он работал в разных жанрах, охватывая историческую прозу, ужасы, криминальную тематику и научную фантастику.

Главным и наиболее известным его творением стал роман «Гиперион», опубликованный в 1989 году. Произведение получило премию «Хьюго».

Его сага стала в один ряд с такими культовыми произведениями научной фантастики, как «Дюна» Фрэнка Герберта и «Основание» Айзека Азимова.

Дэн Симмонс пришел в литературу в 1980-х годах, до этого он несколько лет работал учителем в начальной школе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Книги
11 февр
«Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
10 февр
«Нужно меньше есть»: Марго Робби рассказала о неуместном подарке от коллеги
31 янв
Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году
30 янв
История в руках: в Екатеринбурге открыли центр восстановления книг-долгожителей
30 янв
В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США
16 янв
Книги о Викторе Цое стали самыми востребованными среди биографий рокеров в РФ
30 дек
Неочевидная причина: старые книги вызывают хронические болезни дыхательных путей
24 дек
Самый русский британский медведь: как Винни-Пух стал частью нашего культурного кода
24 дек
Винни-Пух отмечает 100-летний юбилей
19 дек
Путин рассказал, будет ли писать мемуары
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

0:18
Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме на юге Москвы
0:13
Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
0:05
Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
23:48
Мастер-классы и лекции: как прошел год в обновленном культурном центре «Москвич»
23:40
При взрыве в доме на юге Москвы пострадали муж и дочь хозяйки квартиры
23:30
Жилье, технопарк и путепроводы: как меняются промзоны Москвы

Сейчас читают

Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео