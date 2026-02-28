«А теперь представьте натовскую базу на Азове»: тонкий намек Марии Захаровой
Спикер МИД РФ провела ироничную аналогию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Захарова: а теперь представьте, что на Азове была бы натовская база
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова провела ироничную аналогию между обострением на Ближнем Востоке и нереализованными планами НАТО по строительству военной базы в Азовском море.
«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», — лаконично написала она в своем Telegram-канале.
В самом деле, ожесточенная военная операция, которую Вашингтон и Израиль начали в отношении Ирана, дает прочувствовать, что могло бы ждать Россию, если бы у Штатов и их союзников были такие же плацдармы на южных рубежах нашей страны, как и на Ближнем Востоке.
Ранее Североатлантический альянс планировал построить на Азове военные объекты, однако амбиции Запада были поумерены начавшейся спецоперацией России по демилитаризации киевского режима.
Комментируя войну в Иране, Мария Захарова заявила, что администрация США действует безответственно, нагнетая ситуацию в регионе и эскалируя вооруженный конфликт с Исламской республикой.
