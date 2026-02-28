Израильские ракеты разорвались недалеко от университета в центре Тегерана

Несколько ракет Израиля разорвались в центре Тегерана недалеко от городского университета и в районе Республики. Об этом 28 февраля сообщило агентство FARS.

Ранее Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Исламской республике Иран. После этого в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога и армия обороны Израиля сообщила, что возможен ракетный обстрел со стороны Ирана.

Министр обороны Исраэль Кац отметил, что упреждающий удар по Ирану призван устранить угрозы Израилю. В Telegram-канале израильских военных сообщили, что в связи с обстановкой принято решение перевести все регионы страны в режим необходимой активности.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани выразил мнение, что Вашингтон, вероятно, отказался от военного сценария в отношении Тегерана и заявил, что Тель-Авив пытается саботировать ход переговоров, создавая предпосылки для конфликта.

