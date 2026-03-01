Больше никаких непонятных слов: в России запретили вывески на иностранном языке

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 60 0

Поправки коснулись еще одного российского закона.

В России запретили вывески на иностранном языке

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России ограничили использование иностранных слов для вывесок и табличек

В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Это следует из закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Текст документа был опубликован 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Поправки устанавливают новые требования к информации. Теперь на иностранном языке без перевода на русский можно оставить вывески и слова, которые зарегистрированы в качестве товарного знака или знаками обслуживания, то есть брендами, а также фирменными наименованиями.

Кроме того, поправки коснулись закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Теперь названия объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов, которые застройщики используют в рекламе, должны выполняться только на русском языке. Это требование не затрагивает объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Также с 1 марта в России вводятся новые правила использования дачных участков. Будет установлен единый подход к определению и изменению видов разрешенного использования земли — учитываться будут территориальные особенности. Это позволит не только упростить и ускорить процедуру уточнения назначения земельных участков, но и в некоторых случаях сократит процесс до простого уведомления, без прохождения длительных согласований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

5:39
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
5:33
Какой будет стоимость нефти Brent 2 марта на фоне конфликта между США и Ираном
5:25
Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
5:18
У Киева закончились резервы: в Донбассе готовятся отвоевать оставшуюся часть территорий
5:09
В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
5:07
Игры на грани фола: Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео