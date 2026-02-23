С 1 марта в РФ вводятся новые правила использования дачных участков

С 1 марта вступают в силу обновленные правила, регулирующие порядок использования земельных участков. Ключевое изменение касается видов разрешенного использования (ВРИ). Об этом сообщает агентство «Прайм».

Новый документ устанавливает единый подход к определению и изменению видов разрешенного использования земли — с учетом территориальных особенностей. Это позволит упростить и ускорить процедуру уточнения назначения земельных участков, а в отдельных случаях сократить процесс до простого уведомления, без прохождения длительных согласований.

Преимущества для владельцев земли

Сокращение бюрократии. Процедура изменения ВРИ станет менее затратной по времени и ресурсам. В ряде случаев достаточно будет направить уведомление в уполномоченный орган — без подачи полного пакета документов и прохождения многоступенчатых согласований.

Прозрачность правил. Единый подход к определению ВРИ снизит число спорных ситуаций и разночтений при трактовке норм.

Гибкость использования. Собственники смогут оперативнее адаптировать назначение участков под актуальные задачи — например, перевести землю из категории сельскохозяйственного назначения в категорию для индивидуального жилищного строительства (при соответствии территории установленным требованиям).

Последствия для бизнеса

Юрист Филипп Терехин обращает внимание: ранее несоответствие фактической деятельности установленному ВРИ создавало серьезные риски для предпринимателей.

"Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", - поясняет Терехин.

Новые правила призваны упорядочить ситуацию. Четкие критерии ВРИ и прозрачная процедура их изменения помогут бизнесу минимизировать правовые риски, планировать долгосрочные инвестиции с опорой на стабильные нормы, избежать штрафов за непреднамеренные нарушения.

Ограничения для арендаторов

Закон ужесточает требования к арендаторам земельных участков. Теперь использовать землю для целей, не предусмотренных, договором аренды и нормами разрешенного использования территории, станет практически невозможно.

Это означает, что арендатор обязан строго соблюдать целевое назначение участка, указанное в договоре, а любые отклонения потребуют предварительного согласования изменений ВРИ. Контролирующие органы получат дополнительные инструменты для проверки соответствия фактического использования земли ее назначению.

