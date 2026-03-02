Через систему наставничества на «Севмаше» в год проходит до 2,5 тысячи человек

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 37 0

Система реализуется через программу «Десять шагов к мастерству».

Система наставничества на «Севмаше»

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На «Севмаше» каждый год около 2,5 тысячи человек проходят через систему наставничества. Программа действует с 1939 года, и за это время через нее прошли более 100 тысяч работников, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко в интервью «Известиям».

«Система объединяет в себе профориентацию, обучение и адаптацию молодых специалистов на предприятии, организацию научно-технической деятельности, повышение квалификации и работу с кадровым резервом», — отметил он.

На предприятии подчеркивают, что наставничество — ключевой элемент подготовки кадров в судостроении. Оно помогает новичкам быстрее освоиться, перенять уникальные профессиональные навыки и тонкости, которые невозможно найти в учебниках. Учитывая высокую загрузку завода, поддержка опытных специалистов становится важным фактором устойчивого развития производства.

Сегодня наставничество на «Севмаше» реализуется через программу «Десять шагов к мастерству». В 2019 году она заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, а в 2025 году завод стал победителем конкурса, организованного Национальным агентством развития квалификаций.

2 марта 2026 года в России впервые отметят День наставника. Дата выбрана в честь подписания указа президента РФ о знаке отличия «За наставничество» в 2018 году и дня рождения Константина Ушинского, основоположника научной педагогики в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»
1:25
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
1:15
Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека
1:10
Через систему наставничества на «Севмаше» в год проходит до 2,5 тысячи человек
1:07
Посольство РФ в Анкаре заявило о попытках диверсий на российских газопроводах
0:50
«Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану

Сейчас читают

Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни
«Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео