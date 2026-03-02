Через систему наставничества на «Севмаше» в год проходит до 2,5 тысячи человек

На «Севмаше» каждый год около 2,5 тысячи человек проходят через систему наставничества. Программа действует с 1939 года, и за это время через нее прошли более 100 тысяч работников, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко в интервью «Известиям».

«Система объединяет в себе профориентацию, обучение и адаптацию молодых специалистов на предприятии, организацию научно-технической деятельности, повышение квалификации и работу с кадровым резервом», — отметил он.

На предприятии подчеркивают, что наставничество — ключевой элемент подготовки кадров в судостроении. Оно помогает новичкам быстрее освоиться, перенять уникальные профессиональные навыки и тонкости, которые невозможно найти в учебниках. Учитывая высокую загрузку завода, поддержка опытных специалистов становится важным фактором устойчивого развития производства.

Сегодня наставничество на «Севмаше» реализуется через программу «Десять шагов к мастерству». В 2019 году она заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, а в 2025 году завод стал победителем конкурса, организованного Национальным агентством развития квалификаций.

2 марта 2026 года в России впервые отметят День наставника. Дата выбрана в честь подписания указа президента РФ о знаке отличия «За наставничество» в 2018 году и дня рождения Константина Ушинского, основоположника научной педагогики в России.

