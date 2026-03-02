Сработали сирены, в небо поднялись самолеты: Взрыв прогремел на британской базе на Кипре
На объекте объявлена угроза безопасности.
Фото, видео: Reuters/Elias Marcou; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На британской авиабазе на Кипре произошел взрыв
На британской базе Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил израильский телеканал «14 канал». На объекте сработали сирены, в воздух поднялись самолеты.
«Громкий взрыв произошел недалеко от британской авиабазы на Кипре», — говорится в публикации.
Как пишет Cyprus Mail, на британских базах объявлена угроза безопасности. Персонал получил приказ вернуться домой и оставаться там до дальнейших указаний.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
43%
Нашли ошибку?