Сработали сирены, в небо поднялись самолеты: Взрыв прогремел на британской базе на Кипре

На британской авиабазе на Кипре произошел взрыв

На британской базе Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил израильский телеканал «14 канал». На объекте сработали сирены, в воздух поднялись самолеты.

«Громкий взрыв произошел недалеко от британской авиабазы ​​на Кипре», — говорится в публикации.

Как пишет Cyprus Mail, на британских базах объявлена угроза безопасности. Персонал получил приказ вернуться домой и оставаться там до дальнейших указаний.

