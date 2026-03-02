Сработали сирены, в небо поднялись самолеты: Взрыв прогремел на британской базе на Кипре

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 40 0

На объекте объявлена угроза безопасности.

Фото, видео: Reuters/Elias Marcou; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На британской авиабазе на Кипре произошел взрыв

На британской базе Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил израильский телеканал «14 канал». На объекте сработали сирены, в воздух поднялись самолеты.

«Громкий взрыв произошел недалеко от британской авиабазы ​​на Кипре», — говорится в публикации.

Как пишет Cyprus Mail, на британских базах объявлена угроза безопасности. Персонал получил приказ вернуться домой и оставаться там до дальнейших указаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
В Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
3:05
Мэр Кравченко: Новороссийск вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ
2:56
Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
2:48
В ожидании сыночка: мать Гарика Харламова показала беременные фото
2:40
Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
2:30
Количество трудовых династий на «Севмаше» превысило 180

Сейчас читают

Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»
«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео