«У меня с Ольгой был роман»: тайная любовь дворецкого Константина из «Моей прекрасной няни»

Актер театра и кино Борис Смолкин отмечает 78-летие

Сегодня, 2 марта актер театра и кино Борис Смолкин отмечает 78-летие. За годы творческой карьеры он сыграл десятки ролей на сцене Александринского театра и в кино, но для миллионов зрителей он навсегда остался тем самым ироничным и проницательным дворецким Константином из культового сериала «Моя прекрасная няня».

Эта роль принесла Смолкину всенародную любовь: его реплики мгновенно разлетались на цитаты, а дуэт с Жанной Аркадьевной (в исполнении Ольги Прокофьевой) стал одним из самых ярких и запоминающихся в истории российского телевидения. Харизматичный, с фирменной усмешкой и безупречными манерами, Константин не просто служил в доме продюсера Максима Шаталина — он был своеобразным камертоном всей истории, задавая тон и добавляя остроты комедийным ситуациям.

И сегодня, вспоминая эту звездную роль, сайт 5-tv.ru в день рождения актера делится любопытной историей со съемочной площадки, которая когда‑то вызвала немало споров. Оказывается, за кадром отношения между Смолкиным и Прокофьевой были совсем не такими, как на экране…

«У меня с Ольгой был роман»

Звезда «Моей прекрасной няни» Борис Смолкин признался: в то время, как по сюжету сериала он должен был ненавидеть свою напарницу Ольгу Прокофьеву, исполняющую роль строптивой Жанны Аркадьевны, на самом деле он ее искренне любил.

Откровенно о страстном и бурном романе со знаменитой актрисой ее 72-летний коллега рассказал в эфире авторской передачи Бориса Корчевникова на телеканале «Россия-1».

«Когда сериал вышел, меня допытывали: „Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?“. Я отвечал: „Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной“. Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман», — улыбаясь, вспоминал Смолкин.

Однако тут же поспешил заметить, что их отношения были непродолжительными: чувства остыли также внезапно, как и нахлынули. Правда, актерам хватило мужества расстаться добрыми друзьями.

Как бы ни была прекрасна эта история о страстном романе, «вторая половинка» Смолкина, кажется, и не подозревала, что с кем-то встречалась во время съемок на проекте. В беседе с 5-tv.ru Ольга Прокофьева полностью исключила возможность такого стечения обстоятельств, назвав стройную версию коллеги по цеху «бредом».

«Этот бред я комментировать не буду», — заявила актриса.

«Моя прекрасная няня» — комедийный сериал производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятый по мотивам американского одноименного проекта. Выходил на экраны с 27 сентября 2004 по 1 января 2009 года.

