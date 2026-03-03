Новый поворот в деле о разделе имущества Седоковой и Тиммы: что требует семья погибшего

Новый поворот в деле о разделе имущества Анны Седоковой и ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Семья погибшего баскетболиста требует забрать у певицы половину его наследства. Слушания прошли в столичном суде. На долю в проданной квартире претендуют родители спортсмена и сын от прошлых отношений.

«- Сама Анна приедет на заседание?

- Нет, я знаю точно, что нет. Вы же видите. За год она ни разу не проявилась никак. Она только говорила, что она жила в аду. Какой он был негодяй. Действительно, я такого негодяя хотела бы встретить. Мы претендуем на все, что найдем. Пока у нас есть в наличии одна квартира. Что мы найдем — мы будем претендовать на все. Это нормально.

Квартира рыночной стоимостью 150 миллионов. За сколько она ее продала, мы не знаем, мы не видели этих материалов. Мое субъективное мнение, что Анна Владимировна сейчас придумает что-нибудь с этими деньгами. Типа закрыла ипотеку, продала за 40 миллионов. Никаких денег нет. Я так думаю», — говорит адвокат родителей Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова.

По мнению защиты, певица могла выручить за элитную недвижимость не менее 120 миллионов рублей. И теперь семья Тиммы хочет, чтобы суд признал проданную квартиру совместно нажитым имуществом. В таком случае родственникам умершего должна отойти половина. Седокова заплатит более десяти миллионов каждому из трех наследников, если их требования признают законными.

