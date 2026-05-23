Пожар охватил НИИ редких металлов и алмазов в Иркутске
Площадь возгорания предварительно составляет 700 квадратных метров.
Фото, видео: MAX/МЧС Иркутской области; 5-tv.ru
В Иркутске 23 мая произошел пожар в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Сообщение о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступило в 10:58 по местному времени (5:58 по московскому времени). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
К месту происшествия направили 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. На момент их прибытия горел один из кабинетов. Площадь пожара оценивается в 700 квадратных метров. На месте работают три звена газодымозащитной службы, организована эвакуация людей. Погибших и пострадавших нет.
В тот же день в Москве загорелось административно-складское здание на юго-востоке столицы. Люди покинули его самостоятельно до приезда пожарных. Информация уточняется.
