Пожар охватил НИИ редких металлов и алмазов в Иркутске

В Иркутске 23 мая произошел пожар в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Сообщение о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания поступило в 10:58 по местному времени (5:58 по московскому времени). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту происшествия направили 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. На момент их прибытия горел один из кабинетов. Площадь пожара оценивается в 700 квадратных метров. На месте работают три звена газодымозащитной службы, организована эвакуация людей. Погибших и пострадавших нет.

В тот же день в Москве загорелось административно-складское здание на юго-востоке столицы. Люди покинули его самостоятельно до приезда пожарных. Информация уточняется.

