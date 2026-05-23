В России приостановили продажу некачественного алкоголя из Армении

Дарья Бруданова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили некачественную алкогольную продукцию, которую произвели и доставили на территорию России из Армении. В связи с нарушениями реализация иностранного товара в нашей стране была приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, нарушения были выявлены у трех производителей: «ВЕДИ-АЛКО», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян». Этим торговым сетям уже отправили уведомления о приостановке продажи и изъятии некачественного товара.

Пресс-служба надзорного органа также отметила, что ситуация находится на строгом контроле. Еще там добавили, какие вина не подлежат распространению на территории РФ. В этот список вошли и красное полусладкое вино, и белое сухое: «Гетап Вернашен» «Веди Алко» и легенды ARNI». Помимо этого, нарушения были обнаружены у коньяка «Армянский коньяк 5 звезд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, где в России пьют меньше всего. По словам начальника управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктора Зыкова, в последние годы люди начали массово отказываться от пагубной привычки в пользу здорового образа жизни. В список самых непьющих регионов РФ вошли, например, Тува и Москва.

