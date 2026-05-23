Число погибших в результате взрыва на шахте в Китае превысило 80 человек

По меньшей мере 82 человека погибли в результате взрыва газа на угольной шахте Люшэнью в городе Чанчжи в центральной части Китая. Авария произошла 22 мая, когда под землей находились 247 рабочих. Об этом сообщает Xinhua.

Ответственного за работу шахты представителя компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. задержали. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести полное расследование причин произошедшего.

«Все регионы и ведомства должны извлечь уроки из аварии, всегда быть бдительными в вопросах безопасности производства, проводить тщательные проверки и устранять различные риски и скрытые опасности, а также решительно предотвращать и сдерживать крупные и серьезные аварии», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным South China Morning Post, причиной трагедии стал взрыв газа под землей. Спасательные и следственные работы на месте происшествия продолжаются.

