Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

МЧС и МИД занимаются этим вопросом.

Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Владимир Путин Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству иностранных дел поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Я соответствующие команды (по вывозу российских туристов — Прим. ред.) раздал уже МЧС, МИД и так далее», — сказал российский лидер.

Российский лидер также попросил доложить ему о том, как проходит вывоз российских туристов, после чего с докладом выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал жестко пресекать русофобию и ксенофобию.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
19:46
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задача правительства
19:46
«Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай
19:42
Путин освободил двух пленных венгров, насильно призванных в ВСУ
19:41
Путин предложил помогать детям с выбором профессии с самого раннего возраста
19:36
Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Министр войны США заявил о скором конце Ирана
«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео