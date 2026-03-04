Путин призвал жестко пресекать русофобию и ксенофобию

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

Президент России указал на рост преступлений экстремистской направленности в стране.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России нужно жестко пресекать русофобию и ксенофобию. Об этом заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

«Задача МВД — жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремиться раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — призвал глава государства.

Путин отметил, что за последний год число преступлений экстремистской направленности, к сожалению, выросло. Поэтому важно применять комплексный, системный, умный и гибкий подход в борьбе с такими злоумышленниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил тенденцию на снижение преступлений в России В целом в 2025 году на территории всех федеральных округов и в 80 регионах количество правонарушений сократилось. Сильнее всех снижение заметно в рецидивных преступлениях.

Также президент страны отметил высокий уровень безопасности в ходе проведения крупнейших международных и государственных мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
16:53
США потопили иранский корабль впервые со времен Второй мировой войны
16:49
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
16:47
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
16:41
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
16:40
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео