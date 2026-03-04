Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по секретному ядерному объекту Ирана, где, как предполагается, разрабатывали технологии для создания ядерного оружия. Пораженные цели находились в ведении министерства обороны Ирана. Целью атаки было ослабить возможности исламской республики в этой сфере.

3 марта постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что после провала переговоров с США нет безопасных условий для расследований на иранских ядерных объектах, подвергшихся ударам. Он также отметил, что удары по ядерным объектам в Иране нарушают международное право. По его словам, на местах ударов возникают сложности с проведением проверок.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Иран установил полный контроль над Ормузским проливом, утверждают в КСИР. Там отметили, что не менее 10 нефтяных танкеров подверглись удару.

Корпус стражей исламской революции атаковал штаб-квартиру генштаба и министерства обороны Израиля в Хекарии, военные объекты в Бейт-Шеане и в Тель-Авиве, а также военный объект в Западной Галилее и инфраструктуру в районе Бени-Брака.

Удары были нанесены в рамках 16 волны атак. Число израильских потерь за время конфликта на Ближнем Востоке превысило 680 человек, заявили в КСИР.

В Катаре арестовали 10 агентов Корпуса стражей исламской революции, сообщает местное новостное агентство. Семь из задержанных были направлены для шпионской деятельности с целью сбора информации о жизненно важных и военных объектах государства.

Остальные трое проходили подготовку для совершения актов саботажа, включая использование БПЛА, а также собирали сведения и координаты критически важных объектов и технического оборудования.

Спецборт МЧС РФ вылетел из Азербайджана с россиянами, покинувшими Иран. Он доставит 117 россиян, которые покинули Иран через наземные пункты пропуска, сообщили в ведомстве.

Иран запустил в сторону Катара две баллистические ракеты, одна из них ударила по базе Аль-Удейд, сообщает минобороны Эмирата. По предварительной информации, жертв нет.

50 человек убиты, более 300 получили ранения за два дня бомбардировок Израилем территории Ливана, сообщили в Минздраве страны.

По резидентуре ЦРУ в Саудовской Аравии, предположительно, ударил иранский БПЛА, сообщил корреспондент The Washington Post Джон Хадсон. По его словам, «это могло бы стать значимой символической победой для Исламской Республики».

Сирены воздушной тревоги раздаются в столице Иордании Аммане и городе Акаба на берегу Красного моря, сообщил телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля заявила о новом обстреле из Ирана и начале перехвата ракет.

Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно

Производство иранских баллистических ракет не прекратилось, Тегеран не опасается истощения запасов, заявил генерал Каргар.

Армия Израиля сообщила, что атаковала 60 объектов «Хезболлах» и ХАМАС на юге Ливана.

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана, сообщает Iran International.

Начало трансляции.

