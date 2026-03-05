Чувствует себя избранным: экс-принц Эндрю возмущен реакцией общества на его арест

Mirror: экс-принц Эндрю возмущен реакцией общества на его арест

Экс-принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор крайне недоволен тем, что общественность отвернулась от него после недавнего задержания. Об этом сообщает Mirror.

Брат британского монарха стал первым за последние четыре столетия представителем правящей династии, оказавшимся под арестом. Королевский эксперт Эндрю Лоуни утверждает, что бывший герцог Йоркский до сих пор ощущает себя «избранным» и не понимает причин столь резкого осуждения со стороны соотечественников.

По словам специалиста, Маунтбеттен-Виндзор привык жить в изолированном «пузыре» роскоши, где его статус был единственной основой самоидентификации. Из-за этого нынешняя волна критики кажется ему глубоко незаслуженной.

Задержание и обвинения

Задержание произошло в прошлом месяце на фоне публикации новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. После 11-часового допроса в полицейском участке Эйлшема в Норфолке мужчину отпустили.

Однако расследование фактов его биографии продолжается. Ему предъявляют обвинения в злоупотреблении служебным положением. Эндрю передавал конфиденциальную информацию Эпштейну, когда был торговым представителем.

Эксперт отмечает, что упрямая позиция Эндрю создает серьезные трудности для его дочерей, принцесс Беатрис и Евгении. Они оказались перед сложным выбором между преданностью родителям и собственным будущим в королевской семье.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф, неоднократно работавший с Эндрю, охарактеризовал его как одного из самых высокомерных людей, которых он встречал в своей практике.

Отказ от привилегий

Ситуация вокруг опального аристократа продолжает накаляться, вынуждая его отказываться от привычных привилегий. Стало известно, что Эндрю планирует расторгнуть договор аренды коттеджа Ист-Лодж в Беркшире. Стоимость его содержания обходится в 13 тысяч фунтов (около 1,4 миллиона рублей) стерлингов ежегодно.

Это уже второй объект недвижимости из состава владений монаршей семьи, который он покидает после выселения из Роял-Лодж в конце 2025 года. Несмотря на серьезность обвинений и утрату титулов, Эндрю по-прежнему поглощен бытовыми мелочами, вроде парковки автомобилей или перевозки своих лошадей. Он полностью игнорирует масштаб репутационного ущерба, нанесенного институту британской монархии.

