Вышел весь район: в Одессе жители массово попытались помешать насильственной мобилизации

В Одессе жители массово попытались помешать насильственной мобилизации

В Одессе очередной эпизод насильственной мобилизации закончился настоящим побоищем.

Сотрудники ТЦК поймали местного жителя, но за него вступились несколько женщин. Тогда силовики применили дубинки и газовые баллончики. После этого к месту инцидента начали стягиваться жители со всего района. Они заблокировали дорогу. Затем толпа начала крушить полицейскую машину.

В итоге на борьбу с гражданскими стянули несколько нарядов полиции. После жестких задержаний сотрудникам ТЦК все же удалось вырваться из окружения и увезти мобилизованного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черкассах сотрудники ТЦК устроили засаду прямо на кладбище и напали на священника сразу после похорон. По словам местных жителей, силовики набросились на священнослужителя, волокли его по земле и наносили удары, чтобы он не мог сопротивляться.

В Киеве сотрудники ТЦК пытались затолкать в машину жителя, но мужчина отчаянно сопротивлялся, и автомобиль уехал с открытой дверью и ногами мобилизованного, торчащими наружу.

