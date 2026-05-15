Вышел весь район: в Одессе жители массово попытались помешать насильственной мобилизации

Эфирная новость 54 0

Люди заблокировали дорогу и начали крушить полицейскую машину.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nazar Furyk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Одессе жители массово попытались помешать насильственной мобилизации

В Одессе очередной эпизод насильственной мобилизации закончился настоящим побоищем.

Сотрудники ТЦК поймали местного жителя, но за него вступились несколько женщин. Тогда силовики применили дубинки и газовые баллончики. После этого к месту инцидента начали стягиваться жители со всего района. Они заблокировали дорогу. Затем толпа начала крушить полицейскую машину.

В итоге на борьбу с гражданскими стянули несколько нарядов полиции. После жестких задержаний сотрудникам ТЦК все же удалось вырваться из окружения и увезти мобилизованного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черкассах сотрудники ТЦК устроили засаду прямо на кладбище и напали на священника сразу после похорон. По словам местных жителей, силовики набросились на священнослужителя, волокли его по земле и наносили удары, чтобы он не мог сопротивляться.

В Киеве сотрудники ТЦК пытались затолкать в машину жителя, но мужчина отчаянно сопротивлялся, и автомобиль уехал с открытой дверью и ногами мобилизованного, торчащими наружу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года
14:40
В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора
14:36
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
14:30
Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога предъявили обвинения
14:29
Человек «изнутри времени»: Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ»
14:25
В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Сейчас читают

«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
Через неделю — свадьба: как вычислить мужчину-нарцисса в самом начале отношений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео