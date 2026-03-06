Посетитель Эрмитажа заплатил 825 тысяч рублей за селфи на троне

Посетитель Эрмитажа повредил трон из-за попытки сделать селфи и получил иск

Государственный Эрмитаж требует взыскать около 847 тысяч рублей с посетителя, который нанес серьезные повреждения трону императора Павла I. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В исковом заявлении указано, что ответчик, несмотря на запреты и предупреждения музейных сотрудников, перешагнул через ограждение и сел на трон магистра Мальтийского ордена, принадлежавший императору Павлу I.

Для полного комфорта он положил ноги на подножную резную золоченую скамью на орлиных лапах, обитую малиновым бархатом. Это привело к деформации сидения. Также на старинном бархате, которым обиты трон и специальная подножная скамья, появились глубокие трещины и разрывы.

Иск на крупную сумму

Эрмитаж оценил стоимость реставрационных работ в 825 813 рублей 59 копеек. Поскольку предметы не были застрахованы, музею пришлось обратиться в суд с требованием взыскать эту сумму с нарушителя, а также оплату госпошлины.

Досудебную претензию Дробышев проигнорировал.

Трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века — уникальный предмет европейского декоративно-прикладного искусства, входящий в список лучших тронов Европы.

