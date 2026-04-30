Старшая сестра? Теща Алексея Воробьева сразила пользователей соцсетей одним снимком

Мурад Устаров
Мать оперной дивы находится в прекрасных отношениях с зятем.

Кто мама певицы Аиды Гарифуллиной

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Гарифуллина показала фото с мамой, которую фанаты приняли за ее старшую сестру

Жена шоумена Алексея Воробьева, оперная певица Аида Гарифуллина разместила в социальной сети серию личных фотографий. На одной из них она запечатлена вместе с мамой Ляйлей Ильдаровной, написало издание 7Дней.ru.

«Благодарна за каждое мгновение! А за что вы благодарите жизнь?» — написала артистка в подписи к публикации.

Однако поклонников певицы привлек моложавый вид ее мамы. Часть фолловеров разглядела в женщине старшую сестру Аиды. К теплым словам в адрес Гарифуллиной присоединились Анна Нетребко, Игорь Крутой, Светлана Бондарчук и другие звездные коллеги.

Мать артистки признавалась, что находится в прекрасных отношениях с Воробьевым, который сразил ее талантом и чувством юмора. Сам певец отвечает взаимностью: он тепло отзывается о своей теще, а к падчерице Оливии относится как к родной дочери.

Алексей и Аида поженились 15 апреля 2025 года. Пара долгое время скрывала отношения. Кроме того, они несколько месяцев не говорили о том, что расписались.

Ранее Гарифуллина в соцсетях показала кольцо с огромным розовым бриллиантом, которое ей подарил Воробьев на годовщину свадьбы. По разным оценкам, презент стоит несколько миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Старшая сестра? Теща Алексея Воробьева сразила пользователей соцсетей одним снимком
