«Капотня — кошмар»: Шаляпин призвал москвичей с окраин перебираться в центр

Мурад Устаров
У артиста возникли трудности с вызовом такси.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Прохора Шаляпина не впечатлил московский район Капотня, где певец однажды выступал с концертом и еле выбрался оттуда. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере песни Анастасии Волочковой «Кто эти люди».

Артист предложил жителям окраин столицы перебираться в центр, а также в шутливой форме отметил, что не хочет говорить плохого про Капотню из-за возможной агрессии горожан.

«Мы поехали выступать и чуть не погибли. Кошмар! Простите меня, Капотня. Я вас всех люблю, но как-то хочется всех переселить оттуда. Люди, давайте как-то перебираемся все поближе к центру. Не хочу очернять район, а то меня запинают потом», — сказал Шаляпин.

Он заявил, что после выступления у него возникли трудности с отъездом. По его словам, он не смог вызвать такси без привязки банковской карты. Сам артист принципиально оплачивает транспортные услуги наличными.

«Выбраться оттуда было трудно. И такси не вызывалось без подтверждения карты за наличные. Я боюсь карту привязывать, мало ли что-то спишут у меня», — добавил шоумен.

Ранее Шаляпин рассказал, что его новый китайский кроссовер пострадал во время шторма, который несколько дней назад обрушился на Москву.

