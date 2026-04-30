Осудила СВО, вступилась за террористов: история падения Манижи и новые нелепые оправдания

Певица Манижа заявила, что не покидала Россию

Представительница России на «Евровидении-2021» Манижа Сангин вновь заявила о намерении продолжать выступления в России. Исполнительница известного хита Russian Woman уже успела появиться на ряде светских мероприятий, что сразу привлекло внимание общественности и медиапространства.

Однако возвращение артистки в публичную сферу сопровождалось критикой со стороны некоторых блогеров. В ответ на это Манижа приняла решение обратиться к аудитории напрямую, записав видеообращение, в котором прокомментировала возникшие претензии.

«Сегодня я хочу коснуться той лжи и мифов, которые витают вокруг моего имени. И мне уже тяжело это терпеть. Я никогда не покидала Россию. Я жила и живу в Москве. Да, я иногда путешествую. Насколько я знаю, право на путешествия у нас есть. Иногда летаю на съемки, концерты. Иногда экстренно улетела к сестре, когда она попала в тяжелое ДТП», — рассказала Манижа.

Кто такая Манижа

Манижа родилась 8 июля 1991 года в Душанбе. Ее раннее детство пришлось на период нестабильности: в 1994 году, во время гражданской войны, в дом семьи попал снаряд, после чего родители приняли решение переехать в Москву.

В российской столице она начала путь в музыке: сначала поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, однако спустя год оставила обучение и продолжила развивать вокальные навыки уже с частными преподавателями.

С раннего подросткового возраста Манижа участвовала в конкурсах и фестивалях, постепенно наращивая сценический опыт и формируя основу будущей карьеры. В 14 лет она получила российское гражданство.

Широкую известность ей принесло участие в конкурсе «Евровидение-2021». Она выступала с песней Russian Woman и заняла девятое место.

Позиция Манижи относительно СВО

После начала спецоперации на Украине в 2022 году для певицы наступил переломный момент. Вместо патриотических заявлений артистка начала публиковать антивоенные посты в социальных сетях, а вместо поддержки страны, где получила известность, выступила с резкой критикой.

В беседе с Ксенией Собчак певица Манижа сделала резонансное заявление, рассказав, что на Западе ей якобы предлагали контракт за песню с выраженным антироссийским посылом.

По словам артистки, речь шла о выгодном сотрудничестве в обмен на музыкальный материал, который, как она считает, должен был унижать Россию. При этом певица подчеркнула, что подобные предложения для нее неприемлемы.

Однако позиция артистки вызвала споры. С одной стороны, она заявила, что не готова «петь по заказу», с другой — открыто говорит о неприятии СВО, объясняя это личным опытом и воспоминаниями о судьбе беженцев.

Манижа рассказала Ксении о детстве без паспорта после военных действий в Таджикистане, тем самым пытаясь вызвать у зрителей чувство жалости. Однако детская травма не помешала ей в 2021 году представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение».

Теперь же тема памяти о войне стала для Манижи аргументом, которым она объясняет нынешнюю позицию. На этом фоне особое внимание вызвали ее слова о том, что зарубежные лейблы якобы убеждали ее выступить против России, обещая поддержку и защиту. По мнению наблюдателей, отказ от такого предложения певица могла расценивать как попытку сохранить репутацию.

При этом в новом обращении певица опровергла тот факт, что спонсировала ВСУ.

«Я никогда не донатила на ВСУ. В 2021-м году я и моя мама открыли фонд. Фонд помощи людям в трудной жизненной ситуации. <…> Фокус помощи — это женщины и дети, столкнувшиеся с насилием. С 22-го года наша деятельность расширилась, и мы стали еще помогать женщинам и их детям, прибывшим из зон боевых действий на территорию Российской Федерации», — заявила исполнительница.

Поддержала террористов

Точкой невозврата для Манижи стал март 2024 года. После теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни десятков невинных людей, вокруг певицы вспыхнул новый скандал. Поводом стала ее реакция на задержание преступников.

«Публичная пытка!» — написала артистка в социальных сетях.

Эти слова на фоне произошедшей трагедии вызвали крайне острую реакцию общества. Обсуждение быстро вышло за рамки соцсетей, и в публичном пространстве стали звучать призывы ограничить участие артистки в российской музыкальной индустрии.

Позднее Манижа попыталась снизить накал критики, записав видеообращение с извинениями. Она заявила, что ее высказывание было понято неправильно и вырвано из контекста, однако этот шаг не смог полностью остановить волну негативных комментариев и обсуждений вокруг ее имени. К слову, в настоящее время артистка придерживается другой позиции.

«Я никогда не оправдывала террористов “Крокуса”. Я никогда не жалела террористов “Крокуса”. Я против терроризма, и я презираю этих преступников», — такая позиция прозвучала в последнем ролике Манижи.

Она также добавила, что сопереживает семьям погибших в том страшном теракте.

Отмены концертов и угасание популярности

На фоне громких заявлений сообщалось и о проблемах с концертами артистки за рубежом, включая Европу, где ранее она выступала. Отдельно упоминается, что после поездки во Францию, которую певица объясняла необходимостью помочь сестре, она продолжала гастролировать, в том числе в Израиле, а также публиковала снимки с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Более того, Манижа признавалась в любви беглянке.

Ирония в том, что композиция Манижи Russian Woman, которую клеймили за «оскорбление традиций», оказалась пророчеством для самой певицы, неожиданно вступившей в ту жизнь, которую так осуждала.

Судьба певицы служит наглядным примером того, как быстро восхождение может смениться падением, где каждое слово и действие артиста становится предметом общественного обсуждения.

Что происходит в жизни певицы

Пережив ряд профессиональных трудностей, певица решила дистанцироваться от публичного пространства и сосредоточиться на внутреннем равновесии. В этот период она вышла замуж за режиссера и клипмейкера Ладо Кватанию.

В 2023 году у пары родилась дочь Оливия. Появление ребенка заметно изменило ее повседневность: артистка постепенно отдалилась от музыкальной активности и стала уделять больше времени дому и воспитанию ребенка.

Со временем ее фокус сместился на личные ценности, а редкие проявления в медиапространстве стали связаны прежде всего с темой материнства. При этом окончательно из информационного поля она не исчезла — обсуждения ее прошлого творчества и спорных эпизодов карьеры продолжают время от времени всплывать.

«Я нахожусь в декрете. Причем в осознанном. Это мой выбор. И мое отсутствие, частичное отсутствие в социальных сетях, мое погружение в ребенка, мое отсутствие на светских мероприятиях», — заявила Манижа в обращении.

Вопрос о возвращении Манижи на российскую сцену остается открытым. После череды скандалов, резонансных заявлений и заметного охлаждения со стороны публики неясно, каким образом и в каком формате Манижа сможет вновь встроиться в индустрию, где отношение к ней сегодня остается, мягко говоря, неоднозначным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.