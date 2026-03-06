Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

Сергей Добровинский
Для части россиян сохранится лимит до десяти тысяч долларов.

Когда можно будет снимать иностранную валюту в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Банк России еще на шесть месяцев продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На сайте Центробанка указано, что решение приняли в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту стран Запада.

Ограничение продлено до 9 сентября 2026 года. Для россиян, имеющих валютный счет или вклад, открытый до 9 марта 2022 года, по-прежнему сохраняется лимит в десять тысяч долларов. Средства за пределами этой суммы выдают в рублях по курсу банка на момент выдачи.

В России зафиксирован исторический максимум объема накоплений граждан в наличных рублях и иностранной валюте. Данные ЦБ РФ свидетельствуют о том, что по результатам 2025 года сумма бумажных денег в распоряжении населения достигла отметки в 17,1 триллиона рублей — годовой прирост составил 4,6%, превысив показатели прошлых лет.

