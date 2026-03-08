Зампостпреда РФ при ООН напомнила о важной роли России в борьбе за права женщин

Россия — пионер в вопросе равенства полов. Об этом заявила зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Мария Заболоцкая в беседе с «Известиями».

Дипломат напомнила, что именно в нашей стране женщины первыми в мире получили избирательное право и применили его. Это, как уточнила Заболоцкая, произошло больше ста лет назад, в 1917 году.

Также Заболоцкая рассказала, что 8 марта в ООН начинает работать новая комиссия. Ее основная цель — расширение прав и возможностей женщин. По этому поводу дипломаты намерены провести ряд тематических мероприятий, в которых примут участие высокопоставленные делегации разных стран.

«В этом году Китай совместно с Египтом и Малайзией предлагает нам обсудить использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для защиты прав женщин», — уточнила Заболоцкая.

Кроме того, Африка привлечет внимание к проблеме детских браков, а Бразилия — поднимет вопрос фемицида (убийство девочек и женщин по половому признаку. — Прим. ред.).

