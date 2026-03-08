«Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта

SHAMAN к 8 марта официально выпустил песню «Не души мою душу»

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) в преддверии Международного женского дня выпустил песню «Не души мою душу». Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба исполнителя.

Традиционный концерт в преддверии 8 марта «Ты моя» в этом году был совмещен с важной датой: 30-летием музыканта на сцене. На этом концерте, который прошел несколько часов назад, SHAMAN впервые после официального релиза исполнил композицию «Не души мою душу» для живой аудитории.

Однако этот трек артист зписал еще в 2022-м. В марте того же года его услышали поклонники на первом сольном концентре Дронова в Москве. Это был дебют для всех композиций артиста на большой сцене.

«Я написал эту песню зимой 2022 года. Знаете, так бывает, цепляет фраза и она постепенно раскручивается, растет и заполняет все твое пространство, не отпускает тебя, пока не соберешь полноценное произведение. «Не души мою душу» – как раз такой вариант. Я исполнял ее на концертах очень редко. Но фанаты ее как-то запомнили и не упускали случая, чтобы попросить меня ее выпустить. Время пришло. Это мой подарок самым верным и верящим в меня людям», — подчеркнул SHAMAN.

В «Не души мою душу» рассказывается о сложности человеческих отношений. Лирический герой находится на грани расставания с любимой женщиной, и его в этот момент одолевают сомнения.

Такие сложные чувства помогают предать эмоциональный текст, постепенно набирающая теп мелодия и исполнение артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN увековечил память о героях СВО в новой песне «За тех». Музыкант представил композицию в День защитника Отечества, 23 февраля. Этот трек продолжает патриотическую линию в творчестве исполнителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.