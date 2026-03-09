В Иране назвали имя нового верховного лидера

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, стал новым верховным лидером Ирана. Об этом 9 марта сообщает агентство Fars.

Али Хаменеи погиб 28 февраля при ударе по его резиденции, который стал частью масштабной военной кампании США и Израиля. После этого события в информационном пространстве активно обсуждался вопрос о его преемнике, причем выборы нового главы Исламской Республики предполагалось провести после завершения траурных мероприятий.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост верховного лидера называли сына погибшего — Моджтабу Хаменеи. Эта фигура рассматривалась как достойный продолжатель курса своего отца.

Позже, 5 марта, американский лидер Дональд Трамп выразил желание лично участвовать в процессе выбора нового руководителя Ирана. Свое намерение он объяснил в том числе тем, что считает вероятное избрание Моджтабы Хаменеи неприемлемым для себя вариантом развития событий.

