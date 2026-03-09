В Шотландии в результате пожара обрушился купол здания Викторианской эпохи

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

К тушению огня привлечены около 60 человек.

В Шотландии обрушился купол здания Викторианской эпохи

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

The Sun: в результате пожара в Глазго обрушился купол викторианского здания

Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате сильного пожара в шотландском городе Глазго. Об этом сообщает газета The Sun.

«Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит», — сказано в статье.

На месте работают около 60 пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет. Людей из ближайших домов уже эвакуировали. Центральный вокзал, который находится рядом со зданием Викторианской эпохи, временно закрыт.

Утверждается, что огонь в Глазго вспыхнул в магазине вейпов. Пламя быстро охватило соседние здания, включая кафе и парикмахерскую. После чего перекинулось на улицу Гордон-стрит и уничтожило памятник архитектуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире на 21-м этаже многоквартирного дома в Москве произошел пожар. В сгоревшем помещении находилась женщина с ребенком. Обе смогли самостоятельно выбраться из огня. Однако несовершеннолетней потребовалась помощь медиков. Обстоятельства инцидента выясняются.

