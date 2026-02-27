Огонь охватил высотку на северо-западе Москвы — ребенка увезли на скорой

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 74 0

Горела квартира на 21-м этаже многоквартирного дома.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Огонь охватил высотку на северо-западе Москвы, ребенка увезли на скорой

В квартире на 21-м этаже многоквартирного дома в Москве произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. В горевшей квартире находились женщина и ее несовершеннолетний ребенок. По имеющимся данным, оба выбрались из огня. Однако известно, что женщину забрали сотрудники полиции, а ее дочь — врачи скорой помощи.

Другие жители дома смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

На данный момент пожар потушен. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге, один человек погиб.

По предварительным данным, полностью выгорели две квартиры на общей площади около 80 квадратных метров. В соседнем подъезде огонь распространился еще на две квартиры — там пожар охватил порядка 14 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 30 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Авиаудар по позициям боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Груз кредитной истории: россиянам станет сложнее взять заем из-за нововведений
6:55
«Что смогли»: хореограф Аделии Петросян назвал условия для побед фигуристов на ОИ
6:39
Более 80 часов без сна: ветераны сил специальных операций рассказали о своей работе
6:35
Огонь охватил высотку на северо-западе Москвы — ребенка увезли на скорой
6:17
Клещи проснулись раньше срока в России

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Вас увидят и услышат»: как составить резюме и сопроводительное письмо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео