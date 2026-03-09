В результате обстрелов ВСУ повреждены свыше 20 многоквартирных домов в Донецке

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены свыше 20 многоквартирных домов и здание детской больницы в Киевском районе Донецка. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия атаки.

Киевский режим нанес удары с применением ракет авиационного базирования SCALP-EG французского производства. Обстрел привел к сильному пожару, серьезно повредившему здания.

«Один из корпусов больницы полностью выгорел, в близлежащих домах выбиты стекла. Пожар начался буквально сразу после обстрела. Корпус больницы практически уничтожен, большинство кабинетов выгорело дотла», — заявил корреспондент.

Российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Киевские боевики для этого используют как беспилотники, так и ракеты. Чаще всего их целью становятся мирные жители.

