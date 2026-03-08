В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадал местный житель

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Что случилось с мужчиной, в машину которого попал дрон ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В городе Шебекино, Белгородская область, мирный житель пострадал от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения живота, лица и бедра.

«Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном блоге.

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла волонтер. Удар был нанесен по машине, в которой находились добровольцы из Ростова-на-Дону. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. Также есть еще одна пострадавшая, которая была экстренно госпитализирована в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи зафиксировали у нее множественные осколочные ранения различных частей тела, головы и конечностей, а также термические ожоги.

