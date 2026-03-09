Умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134 Галина Смагина

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

При жизни летчица была удостоена знака «Отличный пограничник».

Когда умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134

Фото: Загуляев Евгений/Фотохроника ТАС/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Пермском крае на 84-м году жизни скончалась летчица Галина Смагина. Она вошла в историю как первая женщина-командир лайнера Ту-134. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева.

«Вчера вечером не стало почетной гражданки Перми, летчицы, преподавателя и прекрасной женщины — Галины Олеговны Смагиной. Светлая память», — написала она в личном блоге.

Галина Смагина родилась в Перми в октябре 1942 года. Получив диплом инструктора, она обучала пилотов в Калуге, летая на сверхзвуковых истребителях МиГ-15 и МиГ-17. В 1977 году она участвовала в беспосадочном перелете София — Владивосток на самолете Ил-62М. Также Смагина командовала самолетом Як-40, доставляя грузы на пограничные заставы в горах Памира и в Средней Азии, за что была удостоена знака «Отличный пограничник».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пскове в возрасте 100 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Клеопатра Жукова. В 17 лет она добилась отправки на фронт, став телефонисткой. После победы она начала работать медсестрой, этой профессии Клеопатра Жукова отдала 52 года своей жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

 

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
В московской квартире взорвался самогонный аппарат
21:31
Петр Гуменник во второй раз подряд стал победителем финала Гран-при России
21:17
Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира
20:59
Трамп заявил об отсутствии планов по вводу войск в Иран
20:48
Умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134 Галина Смагина
20:29
Путин заявил о готовности России работать с Европой по поставкам энергоресурсов

Сейчас читают

Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить