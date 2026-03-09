Умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134 Галина Смагина

В Пермском крае на 84-м году жизни скончалась летчица Галина Смагина. Она вошла в историю как первая женщина-командир лайнера Ту-134. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева.

«Вчера вечером не стало почетной гражданки Перми, летчицы, преподавателя и прекрасной женщины — Галины Олеговны Смагиной. Светлая память», — написала она в личном блоге.

Галина Смагина родилась в Перми в октябре 1942 года. Получив диплом инструктора, она обучала пилотов в Калуге, летая на сверхзвуковых истребителях МиГ-15 и МиГ-17. В 1977 году она участвовала в беспосадочном перелете София — Владивосток на самолете Ил-62М. Также Смагина командовала самолетом Як-40, доставляя грузы на пограничные заставы в горах Памира и в Средней Азии, за что была удостоена знака «Отличный пограничник».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пскове в возрасте 100 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Клеопатра Жукова. В 17 лет она добилась отправки на фронт, став телефонисткой. После победы она начала работать медсестрой, этой профессии Клеопатра Жукова отдала 52 года своей жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



