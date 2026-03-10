В Подмосковье четвертые сутки ищут троих пропавших детей

Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Основная версия поисковиков — школьники могли упасть в реку из-за резкого потепления.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Московской области продолжаются поиски 13-летней Алины и двух 12-летних мальчиков — Богдана и Ивана. Дети пропали днем 7 марта после прогулки в районе Москвы-реки. Операция идет круглосуточно, накануне волонтеры обнаружили шарф, принадлежащий одному из подростков.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов рассказал, что сейчас специалисты отрабатывают несколько версий, но главная связана с водой.

«У нас ситуация усугубляется потеплением, резким сходом льда и сильным течением реки. Соответственно, береговые зоны тоже подтоплены. Планомерно мы закрываем эти участки и продолжаем работу вниз по течению», — пояснил Чернов.

По его словам, родители участвуют в поисках, но находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. Им помогает психолог, привлеченный администрацией. Добровольцы стараются занять родственников посильной работой, чтобы хоть немного отвлечь их от переживаний.

