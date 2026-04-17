Пассажирка такси в Москве обвинила водителя в педофилии

Казалось бы, обычная история из московского такси, которая едва не вылилась в уголовное дело и не стала драмой сразу для нескольких семей.

Клиентка обвинила водителя в домогательствах к собственной дочери, с которой она вместе села в машину. Скандал возник на ровном месте из-за отсутствия детского кресла, но версию мамы о педофилии тут же поддержала восьмилетняя девочка. Шансов оправдаться у водителя было очень мало, а мама и дочь, похоже, до сих пор не понимают, что могли сломать человеку жизнь. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев разобрался в деталях дела.

Ребенок в панике, мать в истерике. Не сдерживая эмоций, женщина тут же идет в рукопашную.

Для Урматбека это единственное доказательство его невиновности.

— Пристаешь к ребенку, педофил! Давай <...> отсюда пошел!

— Я сейчас в полицию пойду, вызывайте, соседи, полицию.

«Она начала оскорблять, что я педофил, что я наркоман, барыга», — рассказал водитель такси Урматбек Сатаркулов.

Мать девочки решила сэкономить и вызвала обычное такси без детского кресла — так дешевле. Урматбек, понимая, чем это грозит, попросил отменить поездку.

Со стороны все это выглядело так, будто мать с дочкой оказываются в подобной ситуации не впервые. Девочка, например, побежала за помощью к соседям, чтобы те вызвали полицию. Не исключено, что девочка просто копировала поведение своей мамы, не до конца понимая, что происходит. Журналисты показали съемку психологу и попросили прокомментировать.

«Я больше чем уверена, это связано с воспитанием и то, какую модель поведения ребенок видит от своей мамы или бабушки, какую модель он видит в семье», — сказала психолог Анна Дроздецкая.

Статья за педофилию очень серьезная, и были случаи, когда дети, зная об этом, пытались манипулировать взрослыми. 11-летняя девочка из Сочи обвинила в домогательствах собственного деда, потому что не хотела проводить каникулы в деревне.

Следствие поверило ребенку, и суд назначил дедушке 15 лет строгого режима. Не помогло даже признание внучки, что она все выдумала.

Московскому таксисту, можно сказать, повезло. Приехавшие полицейские внимательно изучили видео и поняли, что состава преступления нет. Урматбек до последнего переживал, что его могут депортировать.

«Она мне угрожала, что выселит меня из Российской Федерации, „ты здесь работать не будешь“. Позвонила в парк, в котором я работаю. Из поддержки мне звонили», — признался таксист.

Страшно было и после того, как посыпались угрозы в соцсетях от родственников той самой женщины.

«Ты встретишь такой столб, чтобы тебя вообще даже не собирали по кусочкам. Я тебе это гарантирую», — говорится в одном из сообщений.

Не исключено, что к ответственности теперь могут привлечь и саму пассажирку. Таксист уже написал заявление по факту клеветы и ложных обвинений в педофилии.

Журналистам удалось пообщаться с жителем Башкирии Денисом Головым, первым человеком, которого Верховный суд оправдал после того, как его за педофилию отправили на 12 лет в колонию. Ложные обвинения предоставила супруга, это была месть за отказ переписать на нее квартиру. Жена даже сфабриковала улики.

«Только я лег в ванну, даже это и на видео есть, даже воды нет в ванне. Я слышу — папа в ванне, зайди. И дверь просто легко открывается, и ребенок забегает. Я говорю ей — екарный бабай, почему не спишь? Я смотрю, ребенок раз куда-то наверх смотрит, улыбается и позирует. Я поворачиваю голову, смотрю, моя бывшая супруга с телефоном и выбегает из ванны. Я ей говорю, ты что, снимала? Она говорит: да, вот ты и попался», — рассказал Денис Голов.

После трех с половиной лет в колонии, Денису еще повезло. Сейчас он готовит иск о клевете, прекрасно понимая, что он чуть ли не единственный в стране, кто по такой сложной статье смог доказать невиновность.

