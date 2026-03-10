Украинская пенсионерка помогла российским военным разоблачить диверсанта ВСУ

В феврале 2022 года под Киевом местная жительница помогла российским военным выявить диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации, оператор-испытатель БПЛА с позывным «Челентано».

По словам военнослужащего, украинские диверсанты часто пытались переходить реку Ирпень, переодевались в гражданскую одежду и уходили в тылы.

В один из дней такой человек попался на глаза российским бойцам прямо на улице.

Задержанный уверял, что живет в одном из близлежащих домов, и даже назвал конкретный адрес.

Вокруг собрались местные жители, и в этот момент одна из женщин, пожилая украинка, не побоялась указать на ложь.

«И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: «Врет он!» Да, бабуля говорит: «Он там не живет!» — поделился воспоминаниями «Челентано».

Благодаря смелости пенсионерки диверсант был разоблачен.

